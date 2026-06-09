伝説的ヴィジュアル系ロックバンド「ＡＵＲＡ」のボーカルとしてシーンを駆け抜け、ハードコア・ロックバンド「湾岸の羊〜Ｓｈｅｅｐｌｉｖｉｎｇｏｎｔｈｅｅｄｇｅ〜」ではギター＆ボーカルとして轟音を鳴らすＲＥＤＺが、ソロ第２弾シングル「口笛を吹きながら」を６月１１日に配信リリースする。ＲＥＤＺが今回突きつけるのは、意外にも優しさと希望に満ちた人生応援歌だ。「冷たい雨の中でも口笛を吹いていこう