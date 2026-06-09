全日本プロレスは８日、左膝負傷で欠場中の井上凌が精密検査の結果「左膝前十字靭帯損傷、内・外側半月板損傷」と診断を受けたことを発表した。全日本プロレスは今回の診断を受け、井上は「６月１８日後楽園以降の各大会を当面の間欠場致します。復帰時期については決定次第お知らせ致します」と告知し「井上選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様にお詫び申し上げますと共に、ご理解賜りたくお願い申し上げます」と発表