ＵＴスリーエムは6月4日、同社に在籍する日系外国人従業員を対象とした「第2回労働実態調査」の結果を発表した。日本で働いたことで生活水準が向上したと回答した人は9割を超え、日本への定住を予定する人も前回調査から増加した。一方、定住を見据えたキャリア形成に向けて、日本語教育支援へのニーズが高まっていることも明らかになったとしている。調査期間は2025年9月1日から12月26日まで。ＵＴスリーエムに在籍する日系外国人