OpenAIは6月8日、IPO(新規株式公開)に向けた準備の一環として、機密扱いのS-1書類(登録届出書)を提出したと発表した。同社によると、いずれ情報が漏れる可能性が高いことから、今回あえて公表に踏み切ったという。上場までには時間を要する可能性もIPOの具体的な時期については現時点で未定。OpenAIは、依然として非公開企業として取り組みやすい施策もあると説明しており、上場までには時間を要する可能性も示唆している。IPOを巡