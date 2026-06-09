【モデルプレス＝2026/06/09】元プロレスラーでタレントの北斗晶が6月8日、自身のInstagramを更新。義母や元プロレスラーでタレントの夫・佐々木健介も一緒の家族写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】58歳元プロレスラー「素敵」90歳義母含む大家族ショット◆北斗晶、90歳の義母含めた家族写真北斗は「九州ばーちゃん（義母）」とつづり、写真を複数枚投稿。夫の佐々木を含めた3ショットや家族写真などを公開した。花束を抱える