養殖ブリ2万3000匹に被害 鹿児島湾で有害プランクトンが増えていて、湾内で養殖されているブリ2万3000匹に被害が出ています。県は赤潮警報を継続し警戒を呼びかけています。 鹿児島湾では有害プランクトン「シャットネラマリーナ」と「ディクチオカフィブラ」による赤潮が発生し県は今月4日から赤潮警報を発表しています。 被害額は1億円にのぼる 県によりますとこれまでに、垂水市牛根近くで県漁協牛根支所が養殖して