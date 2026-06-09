【モデルプレス＝2026/06/09】日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）の公式X（旧Twitter）が6月8日に更新された。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）が出演した際に作成した手作り名刺を公開し、話題となっている。【写真】「日プ新世界」デビューメンバー「センスに脱帽」個性あふれる