奄美地方 梅雨前線が停滞 奄美地方には梅雨前線が停滞していて、十島村では10日未明にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。 梅雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定となっていて、奄美地方では10日夜遅くにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。 十島村にはレベル4の土砂災害危険警報 現在、十島村にはレベル4の土砂災害危険警報が発表されていて、村は小宝島の34世帯60人に対し避難指