トランプ大統領によるイラン攻撃が、原油高騰リスクとして日本経済に打撃を与えている。政府は、当面、備蓄原油の取り崩しで対応する構えであるが、戦闘が長期化すると次第に石油製品の生産活動にも悪影響が起こるだろう。問題は、原油供給の量的制約と価格上昇の両面にある。当面は、備蓄放出によって量的制約は緩和できると思うが、流通段階では中間財を早めに在庫確保したいという動きもある。いわゆる買いだめのような動きが、