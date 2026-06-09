秋田朝日放送 地域のボランティアなどが自転車の盗難被害に遭わないよう、通学時間帯にカギ掛けの徹底を呼びかけました。 6月9日は語呂合わせで「ロックの日」です。秋田市のＪＲ土崎駅では、警察や防犯協会が自転車の盗難防止を呼びかけました。自転車を盗まれないためのカギは「ツーロック」。自転車に備え付けの鍵に加えてもう一つ鍵をかけることで、窃盗被害の防止につながります。 県内では去年、自転車が盗