俳優の岡田准一、影山優佳、中澤佑二が9日、都内で行われたマクドナルドの日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』新商品発表イベントに登壇。オリジナルのゴールパフォーマンスを披露した。イベントでは、新商品を試食し、11日から開催されるFIFAワールドカップ2026の話に花を咲かせた3人。元サッカー日本代表DFの中澤はゴールパフォーマンスを求められ、「点を取り慣れて無い僕のポーズ」としてガッツポーズを決めた。そ