NASA（アメリカ航空宇宙局）とロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は2026年6月、ISS（国際宇宙ステーション）で発生している空気漏れ問題の最新状況を明らかにしました。ISSのロシア区画で確認された空気漏れの増加に対応する作業の実施にともなって、安全確保のために宇宙飛行士が一時的に宇宙船へ退避したものの、その後は通常の運用に戻るとともに、引き続き修復作業が進められています。【▲ 2021年11月に撮影され