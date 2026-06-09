アメリカ国防総省は8日、中国軍と関係のある「軍事企業」のリストを公開し、中国のネット通販大手・「アリババグループ」などを追加すると発表しました。国防総省は毎年、中国軍と関係があるとされる中国企業のリストを公表しています。8日、新たに公表されたリストには、「アリババグループ」の他、IT大手「百度」や、電気自動車メーカー「BYD」など188社が挙げられていて、2025年1月時点のリストに比べ、54社増え、拡大していま