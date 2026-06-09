9日（火）午後は梅雨の晴れ間も。沖縄・奄美は梅雨末期の大雨。【9日（火）の天気】朝にかけて低気圧が北海道を通過し、低気圧からのびる前線が本州付近を通過しました。一方、梅雨前線は沖縄・奄美〜南の海上に停滞しています。北海道は雨のピークはこえましたが、午後も道北や日本海側を中心に雨が降ったりやんだりするでしょう。東北〜九州では、まだ雨の降っているところも午後にはやむところがほとんど。雲の隙間から日差しの