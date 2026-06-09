男子ゴルフのメジャー第3戦全米オープン（18日開幕、ニューヨーク州シネコックヒルズGC）の最終予選が8日、米国、カナダの10会場で行われた。石川遼（34＝CASIO）はノースカロライナ州のガストンGC（パー70）で出場し、68、67で回り、通算5アンダーの18位となり、上位5人に付与される出場権を逃した。カナダのラムトンG＆CC（パー70）で出場した中島啓太（25＝フリー）は71、70で回り、1オーバーの28位で上位6人の出場枠に届