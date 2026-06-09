政府は9日朝、こども政策推進会議を開き、子どもの自殺対策強化などを盛り込んだ今年度の「こどもまんなか実行計画」を取りまとめた。「こどもまんなか実行計画2026」は、2025年の小中高生自殺者数が前年より9人増え、過去最多の538人にのぼったことを「極めて深刻な現実」と評価したうえで、2024年度の「いじめ重大事態」の発生件数が1404件（前年比＋98件）、不登校児童生徒数が35万3970人（前年比＋7488人）、児童虐待の相談対