お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔さん（49）が9日、自身のSNSを更新し、コンビから脱退することを発表しました。松田さんは、自身の公式Xで「この度私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました」と報告。続けて「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません」とつづりました。そして、今後の活動については「吉本興業の俳優部で新たな