今回は、妊娠報告しに来たと勘違いする義母に、現実を伝えた結果についてのエピソードを紹介します。妊娠なんてしていないのに…「夫の不倫が発覚し、離婚することになりました。夫は不倫だけではなく、日頃から男尊女卑な態度が目立っていたので、正直別れることに未練はありませんでした。そして夫と一緒に義実家へ離婚の報告に行ったのですが、義母は『妊娠報告をしに来た』と勘違いしたようです。『うわ、気まずい……』と思い