ベースキャンプ地での盛大な歓迎を受け、W杯ムードがいっそう高まってきた。日本代表は8日、ベースキャンプ地のナッシュビルに入り、ナッシュビルSCの本拠地ジオディス・パークで公開練習を実施。スタンドには約5000人のファン・サポーターが詰めかけており、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は「カタールの時はこういうのはなかったし、すごく注目をされていると思う。これだけの方が来てくれるのはすごく本番でも後押しになる