女優の今田美桜さんが日本代表のユニフォーム姿でキリンビール「晴れ風」の新TVCM「晴れ舞台」篇に出演し、ファンの反響を呼んでいる。CMは日本代表のユニフォームを着た今田さんが、大勢のサポーターとともにチャント「アイーダ」を歌う内容。後ろにはサッカー系YouTuberのコハロンさんも映っている。出演を告知した今田さんのX(@imanomiofficial)には「うぉぉぉぉぉぉ!!! かわいすぎる!!!」「たまらん」「かっこよくてかわ