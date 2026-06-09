5000人のファン・サポーターに後押しされ、日本代表が北中米ワールドカップへの最終調整に入った。ナッシュビルでのベースキャンプ初日の8日、DF長友佑都(FC東京)が報道陣の取材に応じ、「ギアが上がりますね。自然と上がっていく。1週間を切った状況で、こうしてファンの皆さんとの触れ合いもあって、より引き締まる思い。熱量が高まってきた」と闘志を燃やした。メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終えた日本代表は8日