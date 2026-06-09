6月9日、仙台89ERSは片岡大晴と2026－27シーズンの選手契約が合意に至ったことを発表した。背番号は「91」に決定している。 地元・仙台市出身で現在40歳の片岡は、184センチ80キロのシューティングガード。2008年にリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でキャリアをスタートさせ、京都ハンナリーズ、レバンガ北海道を経て、2015年に仙台へ初加入。その後一度京都へ戻るも、201