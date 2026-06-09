6月9日、宇都宮ブレックスは、小川敦也、竹内公輔、星川開聖の3選手と、2026－27シーズンの契約継続に合意したと発表した。なお、小川は2027－28シーズンまでの2年契約、星川は2028－29シーズンまでの3年契約となる。 23歳の小川は190センチ85キロのポイントガード。洛南高校から筑波大学へと進学し、2022－23シーズンに特別指定選手として宇都宮に加入すると、202