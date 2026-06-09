新潟拠点の航空会社トキエアは、2026年7月前半の搭乗を対象とした「3日間限定タイムセール」を実施する。販売期間は6月9日（火）12時00分から。 全路線を対象に、平日7,000円、土日9,000円の特別運賃で販売する。搭乗期間は7月3日（金）から7月17日（金）で、対象期間中は金・土・日・月曜日のみの運航となる。旅客施設使用料（PSFC）は別途必要。 販売座席数には限りがあり、完売次第販売終了となる。一部対象外の