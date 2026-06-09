【写真】渡辺翔太『美ST』表紙／過去表紙／渡辺翔太のデニムスタイル 雑誌『美ST』の公式SNSで、渡辺翔太（Snow Man）を起用した増刊Special Edition（6月17日発売）の表紙ビジュアルが公開され、注目を集めている。 ■渡辺翔太が『美ST』増刊Special Editionの表紙に登場 公開されたビジュアルでは、渡辺がデニムジャケットをまとい、首元に両手を添えながらカメラを見つめる姿を披露している。 表紙には「今いちばん心を