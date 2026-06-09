ドジャースのコンディショニングコーチを務めるトラビス・スミス氏が8日（日本時間9日）、米メディアの取材に応じ、二人三脚でサポートを続ける佐々木朗希投手について語った。スミス氏は「僕が成功に導いたという話ではないと思う」とし、佐々木の継続的な努力を称えている。 ■「継続した筋力トレーニングが大きい」 米メディア『ドジャースネーション』の取材に応じたスミス氏は、佐々