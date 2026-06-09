8日江田島市の国道が倒木により通行止めとなっていましたが、9日全面解除されました。倒木があった江田島市大柿町の現場では、9日朝、撤去された木の切断作業が行われていました。警察などによると8日午後2時半ごろ、国道487号沿いの木が電線を巻き込み、道路側へ倒れました。けが人はいませんでした。この倒木により、周辺の約2.7キロが通行止めとなったほか、大柿町の約140戸で停電が発生しましたが、9日朝までにすべて復旧しま