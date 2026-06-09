6月9日は「ロックの日」です。警察などが自転車を利用する人に鍵をかけるよう呼びかけました。■呼びかけ「鍵をかけるように盗難防止でお願いします。」9日朝、JR三次駅では、警察などが自転車で通学する高校生らにチラシやワイヤー錠を配りました。2重で鍵をかけることで盗難を防ごうと、「鍵かけ」の大切さを呼びかけました。■高校生「（鍵かけを）忘れる日もあるから気をつけようと思いました。」■三次警察署生活安全課