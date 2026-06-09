J-WAVE『SPARK』10日放送回に、YOASOBIのAyaseがゲストで登場。ナビゲーターを務めるKing Gnu・新井和輝との共演が実現する。【写真あり】常田大希がMステ出番後“子どもKing Gnu”たちとの記念ショットを公開新井とAyaseは同世代でありながら、これまでは音楽現場であいさつを交わす程度だったとのこと。ほぼ初対談となる今回は、Ayaseの激動の音楽ルーツを深掘りするほか、お互いの印象や現在の音楽活動についても語り合う。