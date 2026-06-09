◇NBAファイナル第3戦スパーズ115ー111ニックス（2026年6月8日マジソン・スクエア・ガーデン）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第3戦が8日（日本時間9日）に行われた。西王者スパーズが大接戦を制した。スタメン全員が2桁得点をマークして、今シリーズ初勝利。通算1勝2敗となった。本拠地で迎えた第2戦は最終Q残り3分で同点に追いついたが、104―104の残り12秒でビクター・ウェンバンヤマがリバウンドを奪って、速攻