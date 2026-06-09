俳優の生田絵梨花が主演を務めるドラマ『天城越え』が、NHK総合で初放送される（前編：7月11日後10：00／後編：7月18日後10：00）。松本清張不朽の名作のドラマ化。【ドラマカット】艶っぽい表情で…横向き姿の生田絵梨花主人公・ハナを演じた生田から、総合テレビでの放送決定を受けて、コメントが届いた。■生田絵梨花『天城越え』大塚ハナを演じると伺った時は、自分に務まるだろうかという怖さがありました。ハナが生