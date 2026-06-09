サンリオは、マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターが、新ユニット「Cheeristails（チアリステイルズ）」として、きょう9日から始動したことを発表した。【写真】コンセプトとなった“4つのしっぽ”ウサハナたちの後ろ姿同ユニットは、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきたサンリオの“うさぎ”4キャラクターで結成した新ユニット。ユニット名は、応援