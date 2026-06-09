北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤「青春の種」をリリースした。これを記念し、メンバーの三浦あいがソロインタビューに応じた。 第2部は、自分が目指す「1つの生き物」としての理想像と、その素顔に秘められた意外な“大喜利愛”について明かした。（推し面取材班） 本番前の賑わいから少し離れた楽屋の片隅。鏡越しにいくつもの視線が交差する。「ここの腕って、どの角度まで上げるっけ