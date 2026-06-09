「道」を舞台に、地域ならではの風景や歴史・文化などの資源を生かした景観づくりや観光振興に取り組む「日本風景街道」の一つに、「しらぬひ風景海道」が登録されました。「しらぬひ風景海道」は宇土市から水俣市にかけて県南地域4市3町を結ぶ全長143キロメートルにわたる広域ルートです。今後、フットパスコースの整備やサイクリングイベントの実施など各地域の特色を活かした様々なイベントを企画していくと