俳優・羽谷勝太(29)が9日、新会社を設立したと発表した。羽谷は今年1月に所属事務所「GROVE」を退所していた。羽谷はSNSを通じ「ご報告です。この度、株式会社FLOQを立ち上げました」と発表。「今年に入ってからたくさんのことを考え、悩み、挑戦してきました。その想いを手紙に綴りましたので、是非読んでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。直筆の手紙の中で「より一層お芝居と向き合い、俳優として可能性を広げていく