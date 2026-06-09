俳優の河内大和が８日、ＴＢＳ系「幹事Ｘと名店の夜」で、一度役者を辞めた挫折を赤裸々に振り返った。この日は本木雅弘が幹事となり、本木の友人の役者たちが集合。２０代〜６０代までの俳優達が世代を超えてトークした。その中で坂東龍汰が２つの現場を掛け持ちし、極度の緊張から台詞が飛び、演出家に怒鳴られてから「芝居が怖くなった」といい、先輩役者に経験談を求めた。すると河内が「２７、８歳の時に、初めてシェ