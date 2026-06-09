フィリーズ戦に出場したブルージェイズ・岡本。4打数無安打だった＝トロント（ゲッティ＝共同）【トロント共同】米大リーグは8日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのフィリーズ戦に「4番・三塁」で出場し、2三振を喫して4打数無安打に終わった。連続試合安打は6でストップ。チームは2―5で敗れた。レッドソックスの吉田は1―3で敗れたレイズ戦で出番がなかった。大谷らのドジャース、鈴木らのカブス、西田の