日本サッカー協会がYouTube公開サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が11日（日本時間12日）に迫る。日本代表は8日（日本時間9日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入った。日本サッカー協会（JFA）が公式YouTubeで公開した動画には、代表選手の“誕生日会”のシーンが収められていたが、まさかの声質に「笑った」「思った倍暗黒」など、ファンの間で話題になっている。「#鎌田大地合流、ワールドカップに