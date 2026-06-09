カーリングの日本選手権３日目（９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、ロコ・ソラーレ（ＬＳ）がまさかの連敗だ。８日の女子１次リーグ第２戦では、前々回大会覇者のＳＣ軽井沢クラブに０―８で完敗。異例の６月となった今大会は、アイスのコンディションが不安定で苦戦するチームが目立つ。スキップ・藤沢五月は「季節的なこともあり、霜が多いので、追う展開になると厳しい展開になってしまう中で、あの点差になってしまった