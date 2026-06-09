ロックバンド「ＴＨＥ虎舞竜」のボーカル・高橋ジョージ（６７）が９日、東京・有楽町の宮城ふるさとプラザで行われた新曲「ＳｈｏｗａＳｈｏｗａＯｎｄｏ！〜昭和昭和音頭」発売記念および新レーベル「パイナップルレコーズ」設立発表記者会見に登場した。新曲は「ロック×盆踊り」がテーマ。６月９日、ロックの日にリリースした。高橋は「来年（８月１３日で）６９歳になる。ロックロックで生きていこうかなと。そのスタート