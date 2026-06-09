【セブン-イレブン】では今、「パペットスンスン」とのコラボキャンペーンを開催中！ パンやスイーツなどさまざまなコラボ商品が、スンスンデザインの可愛いパッケージで並んでいます。お腹を満たせるだけでなく、目でも楽しませてくれそうです。今回は惣菜パンと、おやつにぴったりなドーナツをご紹介します。 食べ比べも楽しめるユニークなパン スンスンとノンノンが「WA！」と驚いてい