結婚してパートナーができると、親とは“別の家庭”になります。もちろん親子であることは変わりませんが、遠慮のない近さではなく、お互いの生活を尊重する適度な距離感が大切ですよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 なぜか毎回“偶然”会う義母 近所に住む義母の過干渉には、結婚してからずっと悩まされてきました。特に苦痛だったのは、家族で出かける先々に必ず義母が現れることです。 行