メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の牧場で、飛騨牛の放牧が始まりました。 放牧が始まったのは、標高約1000メートルにある高山市荘川町の一色牧場です。 ９日は市内3軒の農家から、妊娠中の飛騨牛のメス31頭が運び込まれ放牧されました。 牛は夏の間、大自然に囲まれた牧場で過ごすと体が丈夫になり、元気な子牛を出産します。 また畜産農家にとっては、放牧が人件費や餌代などのコスト削減にも