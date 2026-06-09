いつものシンプルな着こなしを、一瞬でファッショナブルに昇華するシアー素材のレイヤードアイテム。繊細なチュールやプリーツ、レースなど、夏の光に美しく映えるアイテムが揃っています。露出しすぎることなく、透け感による奥行きをプラスすることで、洗練された大人の抜け感を演出できます。 【パリゴ】チュールを贅沢にあしらった【チカ キサダ】の別注ベスト 「TULLE VEST」各\5