女優の釈由美子が6日、自身のインスタグラムに連続投稿し、息子と山登りに出かけたことを伝えた。 【写真】アクティブな山ガールママ緑に映えるハイキングスタイル 釈は「今朝5時起きで山登りしてきました」と報告。天気が心配だったそうだが、雨に降られることなく下山できたと明かした。「新緑トンネルの山道が清々しくてとっても癒されてきましたこの時期の山行は最高です」とつづり、ハット姿でロングTシ