東京土産の定番「東京ばな奈」の包装トレーに、赤ちゃんの足がぴったり収まる――。 【写真】かわいい～驚くほどジャストサイズです そんな思わず二度見してしまう写真がSNSで話題となった。 写真に写っていたのは、東京ばな奈が入っていたトレーに小さな足がすっぽり収まる光景。本来はお菓子を入れるためのくぼみ部分だが、そのスペースに驚くほど綺麗に足がフィットし