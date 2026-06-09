福岡市は9日、70歳以上を対象に交通費の一部を助成する「高齢者乗車券」について、2027年度からの助成額の引き上げを検討することを発表しました。 福岡市では、高齢者の社会参加を促進するため、バスや電車、タクシーなどの交通費の一部を「高齢者乗車券」として交付しています。高島市長は9日、公共交通機関の運賃上昇を踏まえ、2027年度からの高齢者乗車券の助成額を、現行の最大1万2000円から、3000円増額する検討