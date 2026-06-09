今年4月に韓国を訪れた外国人観光客の消費額が、過去最高となる1兆3000億ウォンを超えたことが明らかになった。BTS（防弾少年団）がカムバックした3月に初めて1兆ウォン台を突破したのに続き、再び過去最高を更新した。9日、韓国観光公社の韓国観光データラボによると、今年4月時点の「グローバル韓流消費額」は1兆3287億ウォン（約1403億円）で、前月（1兆917億ウォン）より21.7％増加した。前年同月比では54.6％増だった。グロー