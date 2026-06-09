山形県村山市で8日、収穫直前のサクランボがクマに食べられるなどした被害で、現場には9日午後、捕獲のための箱わなが設置される予定です。監視カメラにはクマが実を食べる様子がとらえられていました。こちらは、クマによる被害に遭ったサクランボ畑の監視カメラの映像です。8日午前0時半ごろ、1頭のクマがサクランボの木の枝をつかんで実を食べていました。被害に遭ったのは村山市白鳥のサクランボ畑で、8日早朝、畑を訪れた持ち