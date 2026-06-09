俳優の本木雅弘が、8日放送のTBS系バラエティー『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』（後10：00）に出演。連絡先を知っている2人の芸能人を明かした。【写真】「ご夫婦が並んだ貴重な1枚」「素敵」長男・UTAが公開した、本木雅弘＆内田也哉子らとの集合ショット同番組は芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼び、どんな会になるのか、をのぞき見る新ドキュメント＆トーク番組。2回目の放送となる今回